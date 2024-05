(Di domenica 12 maggio 2024) È, ma non rischia di morire un 27enne raggiunto da proiettili in via Scozza a Tor. Gambizzato, è stato trasportato in ospedale.

CRONACA DI Roma – Una volta completata la riqualificazione del comparto R5 di Tor Bella Monaca , per evitare che si torni come prima, “sono i cittadini , con tutto il nostro supporto, che daranno vita a questa rivoluzione”. Lo ha detto il Prefetto di ...

POLITICA Roma – (Nova) – A Tor Bella Monaca “c’e’ sempre stato un tacito patto . Lo Stato si e’ ritirato, il Comune non ha fatto le manutenzioni e non se ne e’ piu’ occupato, nonostante fossero edifici di sua proprieta’, e ai cittadini e’ stato ...

Spari a Tor Bella Monaca, uomo ferito in strada a colpi di pistola - Spari a Tor bella monaca, uomo ferito in strada a colpi di pistola - È ferito, ma non rischia di morire un 27enne raggiunto da proiettili in via Scozza a Tor bella monaca. Gambizzato, è stato trasportato in ospedale.

Spari a Tor Bella Monaca, gambizzato un uomo. "È il ponte con albanesi e calabresi" - Spari a Tor bella monaca, gambizzato un uomo. "È il ponte con albanesi e calabresi" - Giancarlo Tei, 27 anni, già in passato era stato ferito. Questa volta è stato preso di mira nei pressi della sua abitazione in via Giovanni Battista Scozza ...

Spari a Tor Bella Monaca. Ferito un uomo - Spari a Tor bella monaca. Ferito un uomo - Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco, intorno alle 20, in via Scozza, nel quartiere Tor bella monaca a Roma. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato al Policlinico Tor Vergata, non in ...