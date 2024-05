Spari a Roma | agguato a Tor Bella Monaca - ferito un uomo

(Di domenica 12 maggio 2024) Si continua a sparare a. Ieri sera unè statoa Tora colpi d’arma da fuoco: indagano i Carabinieri. Momenti di paura ieri sera nella zona di Tordove unè statoa colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati insieme ai colleghi della locale stazione. L’allarme è scattato intorno all’ora di cena in Via Scozza: la persona ferita – che sarebbe stata gambizzata – è stata portata d’urgenza in Ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

POLITICA Roma – (Nova) – A Tor Bella Monaca “c’e’ sempre stato un tacito patto . Lo Stato si e’ ritirato, il Comune non ha fatto le manutenzioni e non se ne e’ piu’ occupato, nonostante fossero edifici di sua proprieta’, e ai cittadini e’ stato ...

Anbeta Toromani a Verissimo ha assicurato: “Sto vivendo una bella fase della mia vita“. L’ex ballerina professionista di Amici, che ora ha partecipato come giudice in diverse puntate di Amici 23, ha parlato della sua vita privata e carriera. ...

Spari a Tor Bella Monaca, uomo ferito in strada a colpi di pistola - Spari a Tor bella Monaca, uomo ferito in strada a colpi di pistola - È ferito, ma non rischia di morire un 27enne raggiunto da proiettili in via Scozza a Tor bella Monaca. Gambizzato, è stato trasportato in ospedale.

Strategia della tensione, infiltrati dei centri sociali dietro le violenze nei cortei - Strategia della tensione, infiltrati dei centri sociali dietro le violenze nei cortei - Volevo solo protestare pacificamente contro gli Stati generali della natalità”. Rocco, 16 anni, studente di roma racconta la sua versione dei fatti in merito…) Leggi ...

Il Bramante cede a Fiumicino. E adesso si va alla bella - Il Bramante cede a Fiumicino. E adesso si va alla bella - Il Bramante perde di misura a Fiumicino, ma tiene testa in una partita equilibrata. La sfida si decide alla bella, mercoledì prossimo. Ricci recupera, ma non basta: Delfino e Stefani in evidenza con 1 ...