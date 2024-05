Spareggio senza un domani Montecatini - prenditi la salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Tutto in novanta minuti. Per il Valdinievoleè arrivato il momento che vale una stagione, quello della verità, quello dove non sono concessi errori se vuoi raggiungere l’obiettivo minimo della stagione: la. Loplayout col Lanciotto Campi deciderà quale delle due squadre resterà nel campionato di Eccellenza e chi invece dovrà scendere in quello di Promozione. L’appuntamento è alle ore 15 allo stadio Daniele Mariotti al termine del quale, esauriti gli eventuali tempi supplementari, i biancocelesti avranno a disposizione due risultati su tre per aver ragione dell’avversario. Vittoria o pareggio quindi a disposizione della squadra di Pellegrini. Dall’altra parte invece i campigiani del Lanciotto sono spalle al muro, non hanno via d’uscita che non conduca all’impresa di sbancare il campo termale Il ...