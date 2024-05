(Di domenica 12 maggio 2024) Secondo un recenteo sul, in Italiaunasu 3 (33%) èdella propria professione. È quanto emerge da un’indagine dell’istituto di ricerca Eumetra che ha diffuso i risultati dell’Osservatorio Parents. Le preoccupazioni delle madri italiane Il 40% delle madri italiane esprime un forte desiderio di emergere professionalmente. Secondo ilo, effettuato su un campione di oltre 2000 famiglie, fra i padri la percentuale si ferma al 28%. Sia fra i padri che fra le madri emerge una grande preoccupazione per il futuro personale e della propria famiglia, ma ad essere più allarmate sono le donne (l’84% contro il 77%). La preoccupazione riguarda soprattutto il futuro economico: a vedere nuvole fosche all’orizzonte sono quasi 6 mamme su 10 (il 57%). Il ...

In Italia, una donna su cinque lascia il lavoro dopo il primo figlio, una su due dopo il secondo. Elisa Lupo, consulente del lavoro e autrice del podcast Previdenti, spiega perché e cosa si potrebbe fare per evitarlo

Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello Sport Opinionista tv ed esperto in coppe europee avendole vinte da allenatore, Fabio Capello interviene su La Gazzetta dello ...

Sondaggi sul lavoro, solo una mamma su tre è soddisfatta del suo impiego - Sondaggi sul lavoro, solo una mamma su tre è soddisfatta del suo impiego - Il bilanciamento fra vita e lavoro E solo il 12% delle donne ritiene che la conciliazione tra lavoro e famiglia non crei problemi, a fronte del 24% degli uomini coinvolti nell’indagine. “Il nostro ...

Papa “Preghiamo per la pace” e rivolgendosi a Mosca e Kiev “Liberate i prigionieri” - Papa “Preghiamo per la pace” e rivolgendosi a Mosca e Kiev “Liberate i prigionieri” - ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, s ...

Makari streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in replica della fiction - Makari streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in replica della fiction - Makari streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in replica della fiction in onda oggi, 12 maggio 2024, alle ore 21,25 ...