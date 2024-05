Soldi - amore e un guaio | i tre segni da tenere d' occhio

(Di domenica 12 maggio 2024) ARIETE L'vi perdona i vostri scatti d'ira perché siete bravi a porgere le vostre scuse, spesso accompagnate da qualche bella sorpresa e regalo, ma nelle relazioni professionali e nelle discussioni d'affari, mai perdere la pazienza. Luna è anche oggi agitata per voi, pazienza è richiesta anche in famiglia e con i vostri figli, belli ma ribelli. Le figlie in particolare fanno venire mal di testa alle mamme. Gita: domenica al lago, come Morandi. TORO La natura è in pieno splendore e il Toro è il suo principale sponsor, il cuore ritorna fanciullo e sa amare con lo slancio e l'emozione della prima volta. Venere è gelosa della bellezza e del fascino della donna Toro, Giove ammira la sensualità dell'uomo. Bellissimo l'aspetto con Saturno e Nettuno, profondo e anche di ispirazione per la vostra attività, realizzazione. Molte possibilità di nuove conquiste. GEMELLI ...

(Adnkronos) – "Ambrogio Fogar è stato per me e per moltissimi italiani un grande esempio di amore per il mare e per l'avventura: 50 anni fa fu il primo italiano a fare il giro del mondo in solitario da est a ovest, in direzione opposta alle ...

In occasione della premiazione nella sua Svizzera, a Lugano, con il riconoscimento Prix de Joie (Premio della gioia) Michelle Hunziker si è raccontata in una intervista rilasciata a Schweizer Illustrierte. Per la conduttrice di "Striscia la ...

