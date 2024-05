Sinner padrone del proprio destino | cosa deve fare al Roland Garros per diventare n 1 al mondo

Roma, 12 maggio 2024 – Jannik Sinner è un po’ più vicino alla vetta della classifica Atp. Il tennista altoatesino potrebbe infatti diventare il numero uno al mondo anche senza giocare . E non solo senza aver giocato gli internazionali di Roma, per ...

Troppo forte il dolore all'anca, per questo Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali d'Italia a Roma. Come lui anche l'amico Carlos Alcaraz, per i problemi all'avambraccio. E ora il 22enne di Sesto rischia anche per i Roland Garros di Parigi, ...