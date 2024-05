S' infrange il sogno della Vibonese | Barillà regala alla Reggina la finale playoff

LFA Reggio, Barillà: 'Non abbiamo paura di niente e nessuno' - Ancora una volta protagonista con la rete che ha deciso la partita e consegnato alla LFA Reggio la finale play off. Nino Barillà è capitano e trascinatore e più volte in questa stagione ha deciso le partite a favore degli amaranto. ' Abbiamo fatto una grande partita, enorme intensità, mai sofferto. Siamo forti e in ...

LFA Reggio, Trocini: 'Un contentino, ma un regalo che volevamo fare ai tifosi' - Vittoria meritata contro la Vibonese e finale assicurata domenica prossima sul campo del Siracusa . Parla a radio Febea mister Trocini : ' La forza dell'avversario era evidente, concedere così poco è ...