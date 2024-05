Si tuffa nell' Adda e non riesce a tornare a riva - le urla e il dramma | Aiuto Sedicenne annega davanti ai genitori

Medolago (Bergamo), 12 maggio 2024 – Tragedia in acqua oggi nella Bergamasca. Il corpo senza vita di un 16enne è stato recuperato nel primo pomeriggio nelle acque dall’Adda, in territorio di Medolago . Secondo una prima ricostruzione il ragazzino, ...

