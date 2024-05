Si sposano in ospedale e dopo qualche ora lui muore | la terribile storia di Riccardo e Chiara

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 12 maggio 2024) Unasenza lieto fine quella di“Riky” Lorenzon e Giovanna “” Cerchier. La coppia stava insieme da trent’anni. Un amore fortissimo nato nel 1994 e culminato in una convivenza iniziata nel 2001. Unad’amore favolosa ma senza matrimonio: per quelle nozze, tanto volute e pianificate, hanno aspettato forse troppo, ma alla fine sono arrivate, anche se non nelle circostanze che avrebbero immaginato. La coppia si è infatti giurata amore eterno in, doveera ricoverato per una grave malattia cheora, l’ha portato alla morte. Riky e, non appena la malattia era diventata più aggressiva, hanno accelerato i tempi e hanno voluto sposarsi nella stanza d’in ...