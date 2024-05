Severgnini | Inzaghi all’Inter come un cuoco - ha cucinato una torta!

(Di domenica 12 maggio 2024)ha scritto un nuovo libro sull’Inter per celebrare il ventesimo scudetto, conquistato aritmeticamente venti giorni fa. Il giornalista e scrittore lo ha pubblicizzato a Sky Sunday Morning tirando fuori un’immagine virale di questa stagione,che “cucina”. MODELLO VINCENTE – Per l’Inter che ha vinto lo scudetto ci sono tanti protagonisti, dentro e fuori dal campo. Ma Beppeprova a individuarne due in particolare: «Io credo che una squadra che vince sia una combinazione di fattori. È un gruppo di giocatori che per qualche motivo si mette insieme, con un momento fondamentale: l’allenatore. Una volta funziona perché c’è un sergente,Antonio Conte, e un’altra un allenatoreSimone. Poi c’è chi va a comprare i giocatori: Giuseppe Marotta. Lui è ...

LIVE - Sassuolo-Inter 1-0, 70': altri due cambi per Inzaghi, Buchanan e Barella rilevano Bastoni e Frattesi - LIVE - Sassuolo-Inter 1-0, 70': altri due cambi per inzaghi, Buchanan e Barella rilevano Bastoni e Frattesi - SASSUOLO-INTER 1-0 (20' Laurienté) LIVE MATCH 71' - Nel Sassuolo esce Lipani, che cede il campo a Obiang. 69' - Altri due cambi per inzaghi: dentro Buchanan e ...

LIVE - Sassuolo-Inter 1-0, 60': Inzaghi smuove le acque, in campo Cuadrado e Arnautovic. Fuori Mkhitaryan - LIVE - Sassuolo-Inter 1-0, 60': inzaghi smuove le acque, in campo Cuadrado e Arnautovic. Fuori Mkhitaryan - SASSUOLO-INTER 1-0 (20' Laurienté) LIVE MATCH 61' - Henrique lancia Erlic, rincorso e raggiunto da Carlos Augusto. 60' - Prime mosse anche per inzaghi: ...

Inter, vincere con stile si può. Lo scudetto del re della pazienza Inzaghi - Inter, vincere con stile si può. Lo scudetto del re della pazienza inzaghi - Neanche il più spericolato sogno erotico neroazzurro poteva prevedere un epilogo così. Diciannove scudetti come i cugini, ma l’Inter vince il campionato e arriva a venti: seconda stella! E chi affront ...