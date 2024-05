Sesta vittima in strada Perde il controllo e scivola in moto Così muore a 20 anni

(Di domenica 12 maggio 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO Due incidenti innell’arco di 16 ore. Il primo è stato fatale per Francesco Squarcia, che è morto a 20. Mentre un altro giovane, di 18, ora lotta tra la vita e la morte al San Raffaele. E sono sei gli schianti incon esito letale dall’inizio dell’anno. Francesco Squarcia ha perso ildella sua Honda Sh, che guidava con il foglio rosa, ieri notte in via dei Rospigliosi, a due passi dallo stadio San Siro: i sanitari di Areu lo hanno soccorso poco dopo le 2.30 trasportandolo con urgenza all’ospedale San Carlo ma il ragazzo è morto dopo meno di un’ora di agonia. Stando alle prime informazioni, la Honda del ventenne ha urtato con la ruota anteriore il cordolo dell’isola spartitraffico della sede tranviaria mentre stava percorrendo ...

