Serie C Play-out - il primo round va alla Recanatese | un gol di Melchiorri piega la Vis Pesaro 1-0

(Di domenica 12 maggio 2024) Un gol dell’attaccante treiese su assist di Alessandro Sbaffo decide la sfida contro i biancorossi di Stellone: ritorno domenica prossima 19 maggio al “Benelli” RECANATI, 12 maggio 2024 – Lasi aggiudica l’andata del-out del girone C diC contro la Vis. I ragazzi di Filippi, infatti, hanno vinto 1-0 grazierete del suo giocatore più rappresentativo, Federico, su assist del capitano Alessandro Sbaffo. I pesaresi di Stellone nella ripresa hanno provato a insidiare l’area giallorossa, senza successo. Ora la formazione di Recanati deve difendere al “Benelli” (domenica prossima 19 maggio alle 18.00) il vantaggio di una rete conquistato per restare in terzatempo La...

