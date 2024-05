Serie A | Juventus-Salernitana 1-1

(Di domenica 12 maggio 2024) 20.13 La Juve solo nel finale acciuffa laallo Stadium: finisce 1-1. Primo tempo ben giocato dallache passa in vantaggio al 27': angolo di Sambia, 'zuccata' vincente di Pierozzi, 0-1. Szczesny attento sulla punizione di Sambia e su Ikwuemesi che si divora il raddoppio.Per i bianconeri solo la bomba di Vlahovic sulla traversa e il palo esterno di Cambiaso. Nella ripresa la Juve spinge forte e crea occasioni in. Traversa di Miretti. E il fortino granata crolla al 92' con il gol in spaccata di Rabiot. E' 1-1.

Juve fischiata, Allegri alla frutta. Ridotti a tifare Atalanta. La classifica aggiornata - Juve fischiata, Allegri alla frutta. Ridotti a tifare Atalanta. La classifica aggiornata - Piovono fischi sulla Juventus anche al triplice fischio finale. L'1-1 contro la salernitana non ha giustificazioni ed è la sintesi perfetta dei tre anni di lavoro di Massimiliano ...

Serie A: la Juventus non va oltre un pareggio in rimonta in casa contro la Salernitana già retrocessa - serie A: la Juventus non va oltre un pareggio in rimonta in casa contro la salernitana già retrocessa - Ancora una domenica grigia per la Juventus di Massimiliano Allegri. Nella giornata in cui i bianconeri avrebbero potuto raggiungere con una vittoria la matematica qualificazione alla prossima Champion ...

Juventus-Salernitana 1.1, Colantuono sfiora il colpaccio, Rabiot nel finale risponde a Pierozzi - Juventus-salernitana 1.1, Colantuono sfiora il colpaccio, Rabiot nel finale risponde a Pierozzi - All’improvviso la salernitana batte un colpo. Che sorprende tutti, principalmente la Juventus costretta a doversi accontentare di un punticino trovato soltanto nei minuti di recupero e che ...