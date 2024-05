(Di domenica 12 maggio 2024) TRAPANI – Giunto alla sua terza edizione, torna il, con la direzione artistica di Claudio Collovà, che dal 26 luglio al 25 agosto è in programma nel Parco Archeologico didiretto da Luigi Biondo, in particolare alAntico e al Tempio, immersi in uno scenario naturale unico: due luoghi che, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati

Roma, 11 mag. (askanews) – Un Festival prezioso in un luogo di maestosa bellezza. Per riconnettersi con la storia e attivare un nuovo rapporto simbiotico con la Natura e con il Mito, provando a interpretare la condizione del mondo contemporaneo ...

Giunto alla sua terza edizione, torna il Segesta Teatro Festival , con la direzione artistica di Claudio Collovà, che dal 26 luglio al 25 agosto è in programma nel Parco Archeologico di Segesta diretto da Luigi Biondo, in particolare al Teatro ...

Sergio Cammariere, Noa e Lina Sastri al Segesta Teatro Festival - Sergio Cammariere, Noa e Lina Sastri al segesta teatro Festival - TRAPANI – Giunto alla sua terza edizione, torna il segesta teatro Festival, con la direzione artistica di Claudio Collovà, che dal 26 luglio al 25 agosto è in programma nel Parco Archeologico di ...

Eurovision, fischi alla Malmo Arena per Israele - Eurovision, fischi alla Malmo Arena per Israele - (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Fischi alla Malmo Arena alla fine dell'esibizione di Eden Golan, l'artista in gara per Israele con Hurricane ...

Eurovision, il via alla finale con la flag parade - Eurovision, il via alla finale con la flag parade - (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Come da tradizione, la serata finale dell'Eurovision Song Contest prende il via con la Flag parade. Tutti gli artisti in ...