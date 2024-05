Selvaggia Lucarelli al Salone del Libro | Ferragni e Fedez erano una società più che marito e moglie Caso Pandoro? Ecco cosa ho scoperto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) “Questo dolce sostiene la ricerca sulla finta beneficenza”, tanti piccolicon questa scritta sono stati regalati ai partecipanti alla prima presentazione del-inchiesta di“Il vaso di, ascesa e caduta dei Ferragnez”. In uscita il martedì (ma già primo in classifica in pre-order online) per Paper First, ilpresentato aldeldi Torino studia l’impatto mediatico del “fenomeno”sull’opinione pubblica italiana. Frutto di un lungo lavoro e “rifiutato da molti editori” per non scontentare l’allora coppia glam, la giornalista ha deciso di rimettere insieme i pezzi del puzzle, con interviste esclusive ai dipendenti, dopo Il suo scoop sul ...