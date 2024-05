Schianto ad Arezzo - morto militare del Genio Aperta un’inchiesta | tutte le ipotesi al vaglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Ancora sangue sulle strade della Toscana. Ancora un incidente mortale. Non c’è stato nulla da fare per Paolo Berbeglia, il giovanedi vent’anni che la notte scorsa ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte. Berbeglia eradelferrovieri di Bologna, città dove si era trasferito. Nellosono rimasti feriti anche gli altri amici a bordo: tre ragazzi, tutti classe 2003, tutti ricoverati al pronto soccorso tra l’ospedale die di Siena dove è stato trasferito il più grave, in codice rosso. L’incidente è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, alle porte di: sulla provinciale di Pescaiola, all’altezza della rotonda che porta alla frazione di ...