Schianto - 11enne ancora in gravi condizioni

(Di domenica 12 maggio 2024) È stabile mainssimeil bambino di 11 anni coinvolto venerdì in un incidente stradale sull’autostrada A9. Viaggiava con la famiglia sul sedile posteriore della Mercedes guidata dal padre. ll conducente aveva iniziato un manovra di inversione di marcia tra due corsie autostradali quando è stato colpiro da una Honda sulla quale viaggiavano due persone. In ospedale sono finite sei persone, tutti gli occupanti dei due veicoli, ma l’unico in pericolo di vita era il bambino che è stato rianimato e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e ricoverato inmolto critiche. Alla guida della Mercedes, su cui viaggiava un’intera famiglia moldava, tutti con passaporto rumeno e residenti in Belgio, c’era il padre, 40 anni, che nell’impatto ha riportato ferite lievi. ...

Napoli , recuperato Gollini ma ancora out Kvaratskhelia : le condizioni degli infortunati in vista della sfida contro il Bologna. Zielinski lavoro personalizzato. Napoli – Il Napoli ha ripreso gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center in ...

Il Milan si prepara alla sfida contro il Cagliari e potrebbe esserci ancora Sportiello dal primo minuto:le ultime sulle condizioni di Maignan Il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro il Cagliari nella gara valevole per la ...

Gubbio, Braglia saluta tutti e se ne va: «Non si può alzare l'asticella in queste condizioni» - Gubbio, Braglia saluta tutti e se ne va: «Non si può alzare l'asticella in queste condizioni» - GUBBIO - Era nell'aria già subito dopo l'eliminazione dai playoff per il gol di Cernigoi del Rimini all'85'. Piero Braglia l'aveva fatto capire e sono circolate le ...

L’invecchiamento cambia nel tempo: scenari futuri per la terza età - L’invecchiamento cambia nel tempo: scenari futuri per la terza età - “Invecchiare è ancora il solo modo che si è trovato per vivere a lungo”. Dopo due secoli, questo aforisma di Charles Augustin Sainte-Beuve non è ancora stato smentito. L’invecchiamento è il decorso co ...

Schianto, 11enne ancora in gravi condizioni - Schianto, 11enne ancora in gravi condizioni - Bambino di 11 anni coinvolto in grave incidente sull'A9, in condizioni critiche. Famiglia moldava residente in Belgio coinvolta, madre e figlia in codice rosso a Como.