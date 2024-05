Scarface | tutte le differenze tra il film di Brian De Palma e il libro da cui è tratto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 12 maggio 2024) Letra il romanzo e il remake didel 1984 del registaDesono relativamente poche, ma non trascurabili, se si considera il peso che determinate scelte hanno avuto nella rappresentazione di una stessa dinamica, ma con un fine “educativo” diverso. In occasione del 40esimo anniversario della sua uscita, il gangster anni ’80 per eccellenza è tornato in sala, in edizione restaurata in 4k, dall’8 al 10 aprile scorsi. Tra chi si è confrontato per la prima volta con un grande classico e quelli che aspettavano solo un’occasione utile per goderselo sul grande schermo, il cult non ha deluso nessuno. La storia di Tony Montana è famigerata. Il suo percorso da zero a cento nella malavita affascina e intriga, soprattutto in virtù dell’abilità con cui un maestro del cadi De ...