Scandicci calcio - manca lo stadio | Il 2024-25 si gioca alle Due strade

(Di domenica 12 maggio 2024) Loil prossimo anno giocherà a Firenze. La più importante società calcistica cittadina, dovrebbe utilizzare il campo Bozzi delle Dueper le proprie partite, si fa per dire, casalinghe. A confermare l’indiscrezione, parlando di una trattativa avviata in questi termini è stato su nostra richiesta il presidente della società Blues, Fabio Rorandelli. "Il Turri è in via di demolizione – ha detto – su San Giusto non sono ancora partiti i lavori, né sappiamo precisamente quale sia il progetto, il Bartolozzi non è idoneo. Per questo siamo costretti a cercare fuori città spazi per disputare il campionato del prossimo anno". E così è completata la migrazione verso il capoluogo delle due principali società sportive cittadine. La prima è stata la Savino del Bene. Dopo aver tentato (invano) di costruire un nuovo palasport a ...