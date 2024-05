Scamacca da ex contro la Roma prima delle finali | un anno fa era all’Olimpico per la sfida al Leverkusen

(Di domenica 12 maggio 2024) Questione di sliding doors, di opportunità inseguite, di porte che si chiudono e portoni che si aprono. Lo scorso 11 maggio 2023 mentre lacon la rete di Edoardo Bove metteva il primo tassello per l’eliminazione del Bayere la qualificazione alla finale di Europa League di Budapest, l’ex Gianluca– in quel momento di proprietà del West Ham – si affacciava allo stadio Olimpico senza passare inosservato. Le voci su un futuro in giallorosso già si rincorrevano e il centravanti, cresciuto a Trigoria, non contribuì certo a spegnerle. Non è un mistero:sarebbe stato favorevole ad un ritorno a. E la società giallorossa ci ha provato per un mese e mezzo, fino all’inserimento dell’Atalanta, che a differenza del club di Friedkin aveva la possibilità di chiudere l’acquisto a ...

Dybala manca la sfida Atalanta-Roma - Dybala manca la sfida Atalanta-roma - Paulo Dybala, l'attaccante trentenne della roma, non sarà in campo per la partita contro l'Atalanta, valida per la 36esima giornata della Serie A. L'incontro si svolgerà domani sera sul campo dell'Ata ...

La Roma sfida l'Atalanta, De Rossi: "Hanno meritato la finale di EL". Dybala out - La roma sfida l'Atalanta, De Rossi: "Hanno meritato la finale di EL". Dybala out - La roma sfida l'Atalanta, De Rossi: 'Hanno meritato la finale di EL'. Dybala out Sfida fondamentale quella in programma domani nella rincorsa a un posto in Europa. La roma ospita l'Atalanta e il tecni ...

Roma: Dybala non parte con la squadra, out con l'Atalanta - roma: Dybala non parte con la squadra, out con l'Atalanta - (ANSA) - roma, 11 MAG - La roma é partita per Bergamo dove domani affronterà l'Atalanta ma la brutta notizia in casa giallorossa è l'assenza di Paulo Dybala.