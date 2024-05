Sassuolo - con il Genoa è un’altra finale | Dovremo fare meglio che con l’Inter

(Di domenica 12 maggio 2024) Oggi pomeriggio ilha davanti a sé un’occasione che mancava da tempo: se e solo se dovesse battere ila Marassi può, male che vada, agganciare una rivale diretta, il Frosinone che venerdì ha perso rovinosamente con, e sperare addirittura di superarne, l’Udinese, anche se, in quest’ultimo caso, per sapere se sarà così o meno bisognerà attendere lunedì. La lotta salvezza, insomma, si vive parecchio in albergo, o davanti alla tv di casa anche per staff e giocatori, per una contemporaneità che manca e che, tra Frosinone e Cagliari, già Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri hanno avuto modo di criticare: "Anche io credo che giocare tutti allo stesso orario sarebbe più giusto – s’è accodato ai colleghi Davide Ballardini, ieri alla vigilia della sfida del Ferraris – perché è chiaro che ...

Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Luigi Ferraris, il Genoa ospita il Sassuolo nella gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante soprattutto per i neroverdi che hanno visto riaprirsi enormi ...

