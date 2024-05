Sassuolo - Ballardini ammette | 'Salvezza lontana Ma ce la giochiamo fino in fond - sia chiaro a tutti'

Le parole di Davide Ballardini , allenatore del Sassuolo , in conferenza stampa in vista del Genoa. I dettagli Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa- Sassuolo . GENOA – «Per me il Genoa farà la sua partita, giustamente, ...

Sassuolo, Ballardini: "Non meritavamo di perdere, ci porta via molte speranze" - sassuolo, ballardini: "Non meritavamo di perdere, ci porta via molte speranze" - Niente da fare per il sassuolo, che dopo essere passato in vantaggio è stato battuto 2-1 dal Genoa. I neroverdi restano quindi fermi a quota 29 punti in classifica, penultimi in classifica a in piena ...

Genoa-Sassuolo 2-1: il Grifone vince in rimonta - Genoa-sassuolo 2-1: il Grifone vince in rimonta - Nella 36ª giornata di Serie B, il Genoa riesce a sconfiggere il sassuolo in una partita piena di colpi di scena, portando a casa una vittoria per 2-1. La partita comincia con il Genoa che prende subit ...

Non basta Pinamonti, vince il Genoa, Sassuolo nei guai - Non basta Pinamonti, vince il Genoa, sassuolo nei guai - GENOVA - Vittoria in rimonta per il Genoa di Alberto Gilardino, che passa 2-1 sul sassuolo inanellando la seconda vittoria nelle ultime tre partite e salendo, almeno momentaneamente, all'undicesimo po ...