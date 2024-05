fiaccolata per ricordare Sara Romano in via Leonardi Cattolica alle ore 21 di sabato 11 maggio 2024.Continua a leggere

Sara Romano investita e uccisa a 21 anni, centinaia di persone ai funerali alla Chiesa del Carmine - sara romano investita e uccisa a 21 anni, centinaia di persone ai funerali alla Chiesa del Carmine - Palloncini bianchi, colombe e striscioni per ricordare la 21 enne, morta dopo un incidente stradale domenica scorsa a Coroglio ...

Atalanta-Roma, questa sera lo scontro diretto che può valere la Champions. Chi gioca e chi non ce la fa - Atalanta-Roma, questa sera lo scontro diretto che può valere la Champions. Chi gioca e chi non ce la fa - In campo alle 20.45 in un Gewiss nuovamente pieno. In gioco il quinto posto tra due squadre a pari punti. Scamacca, squalificato in Coppa Italia, darà tutto. Dybala non convocato ...

Duelli tv tra i leader, ora l'obiettivo è polarizzare i voti. Da Rutelli a Berlusconi e Prodi, un tempo le sfide erano decisive - Duelli tv tra i leader, ora l'obiettivo è polarizzare i voti. Da Rutelli a Berlusconi e Prodi, un tempo le sfide erano decisive - L’origine di tutto fu Kennedy-Nixon. Parte in quel giorno, in quell’epico confronto del 1960, la storia dei dibattiti televisivi. E parte mostrando fin da subito tutte le ...