Sangiustese - ultima chance | Dobbiamo riscattarci

(Di domenica 12 maggio 2024) "Ecco la possibilità per riscattare l’andamento della stagione mantenendo la categoria". È quanto dice Daniele Gianfelici (foto), direttore sportivo della, alla vigilia della gara a Montegiorgio in programma alle 16.30 di oggi. "Siamo consapevoli – aggiunge – di avere a disposizione un solo risultato nei 120 minuti e faremo di tutto per centrarlo". Del resto non ci sono alternative per la formazione allenata da Luigi Giandomenico se non la vittoria per tirare un sospiro di sollievo dopo un’annata negativa sotto ogni punto di vista. " All’inizio – ricorda il diesse – siamo partiti con ben altri obiettivi, poi purtroppo il campo ci ha presentato alcuni problemi che ci hanno condotto a giocare questa partita fondamentale". Adesso è inutile pensare a cosa non ha funzionato perché c’è solamente da chiudere bene la stagione fornendo una prestazione convincente ...

