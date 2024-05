Salvini chiama Conte al confronto da Vespa Ma il capo del M5S non ci casca

(Di domenica 12 maggio 2024) Matteosfida Giuseppealtv da Brunoma il leader M5S sembra non voler cogliere l'invito. Perché? Il motivo è semplice. Seaccettasse il dibattito a due consancirebbe definitivamente la sua posizione subalterna rispetto a Elly Schlein e Giorgia Meloni. Forse anche per questo il Movimento 5 Stelle in risposta all'intervista dia la Repubblica parla di un «a tre». Nella nota dei pentastellati si spiega come «la delibera della Commissione vigilanza sui confronti è molto chiara quando chiede che (i dibattiti, ndr.) siano i più ampi possibili, stabilendo un minimo di tre partecipanti». È il tentativo didi infilarsi fra Schlein e Meloni per evitare ciò che i sondaggi stanno ...

Europee, Salvini “chiama” Conte al confronto. Ma il capo del M5S non ci casca - Europee, salvini “chiama” conte al confronto. Ma il capo del M5S non ci casca - Matteo salvini sfida Giuseppe conte al confronto tv da Bruno Vespa ma il leader M5S sembra non voler cogliere l’invito. Perché Il ...

Il tour manettaro di Conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a Genova finisce tra fischi e insulti - Il tour manettaro di conte per cavalcare le inchieste. Ma il suo blitz a Genova finisce tra fischi e insulti - Dopo Torino e Bari, il capo dei 5 stelle corre in Liguria per approfittare dell'ultima vicenda giudiziaria. Si fionda su un corteo contro le infrastrutture ma viene respinto in malo modo: "Fuori dalla ...

Voto, i big tirano la volata. In arrivo Tajani e Conte - Voto, i big tirano la volata. In arrivo Tajani e conte - Il ministro sarà al Pesce Azzurro domenica prossima. Per il leader M5S data e luogo da definire. Atteso anche Nardella. salvini preferisce Pesaro.