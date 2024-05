Sala gremita - applausi e non solo Candidati a confront - che scintille

(Di domenica 12 maggio 2024) Nell’auditorium della Vela Hack ad Avane gremito di persone (molte quelle rimaste in piedi) è andato in scena ieri, organizzato da La Nazione, il primoo pubblico dei cinquesindaco di Empoli alle prossime elezioni amministrative. Uno serrato, costellato da alcuni momenti in cui sono esplosie grida da tifoserie da stadio, ma nel complesso corretto e sereno. L’atmosfera si scalda subito quando arrivano le risposte alla prima domanda: che voto merita la Empoli di oggi? Per Simone Campinoti, la città ha un forte potenziale "ha tanti punti che potrebbero farla diventare migliore, ma la sicurezza e le aree verdi in abbandono sono un problema che attualmente impedisce di arrivare alla sufficienza: voto, 5". Opinione che Maria Grazia Maestrelli condivide in negativo: la Empoli di ...

Sala gremita, applausi e... non solo. Candidati a confronto, che scintille - sala gremita, applausi e... non solo. candidati a confronto, che scintille - Dal voto su Empoli oggi alle sfide per crescere: cinque visioni differenti per valorizzare il territorio. Un dibattito serrato tra chi punta sul pragmatismo, chi immagina una città più sana e chi chie ...

Poggibonsi programma il suo futuro. Tutte le idee dei candidati a sindaco - Poggibonsi programma il suo futuro. Tutte le idee dei candidati a sindaco - Salute e sicurezza, partecipazione. E un appello finale al voto di giugno. I quattro candidati alla carica di primo cittadino di Poggibonsi si sono confrontati attraverso vari blocchi tematici ieri po ...

Di Ponte cala gli assi della lista. Tra loro un solo iscritto al Pd: "Rappresentiamo questa città" - Di Ponte cala gli assi della lista. Tra loro un solo iscritto al Pd: "Rappresentiamo questa città" - Il candidato in lizza per la corsa a sindaco ha presentato i nomi del suo schieramento. L’ex vicesindaco pronto per un faccia a faccia in piazza della Repubblica con Chienni.