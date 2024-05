Rugby - in B l’arbitro Passerini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Grande soddisfazione per il giovane arbitro ascolano Giorgioche ha fatto il suo debutto in Serie B di. Il bravo Giorgio ha iniziato la sua carriera da atleta, poi è passato all’arbitraggio e, seppure giovanissimo, ha scalato tutte le categorie fino al suo esordio nella serie B, dirigendo la partita tra l’UnioneSan Benedetto e il Romagna. Il match si è giocato al ‘Nelson Mandela’ e ha dato modo al giovane di mostrare le capacità maturate in questi sette anni di esperienza. Laureato in scienze motorie, il classe 1998. Giorgioarbitra infatti dal 2017. Una passione, quella del, che coltiva fin dalla tenera età e che lo ha portato, dopo aver giocato nella squadra della sua città, a togliersi grandi soddisfazioni nell’ambito arbitraggio. Per la ...