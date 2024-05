Rovazzi derubato mentre è in diretta su Instagram

Fabio Rovazzi rapinato in diretta sui social: un giovane si avvicina e gli strappa il telefono, poi la fuga. Il video - Fabio rovazzi rapinato in diretta sui social: un giovane si avvicina e gli strappa il telefono, poi la fuga. Il video - Scippo in diretta. A Fabio rovazzi è stato sottratto il telefono mentre era seduto all'esterno un ristorante a Milano. Il tutto durante una live su Instagram e quindi mostrata ...

