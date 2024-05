Romagna - stagione finita | Buona esperienza

(Di domenica 12 maggio 2024) Il campionato di rugby di serie A delRfc femminile si è chiuso con una sconfitta (36-10) contro il Rugby Riviera. Iltermina il girone con 15 punti e un bottino di 3 vittorie, sicuramente un punto di partenza per un gruppo molto rinnovato e giovane, come sottolinea il tecnico Fabio Sermenghi nel fare un bilancio di fine campionato: "È stata unadi sacrificio, in cui la mancanza disi è fatta sentire considerando che diverse ragazze sono agli inizi del loro percorso. Dall’inizio del torneo ci sono stati comunque dei miglioramenti a livello tecnico, soprattutto tra le più giovani del gruppo, e c’è stato grande impegno da parte di tutte. Anche se il campionato è finito le attività proseguiranno: abbiamo in programma allenamenti itineranti e durante l’estate attività di beach rugby e ...

