Roma - sit-in di Ultima Generazione | assemble - blocco del traffico e corteo verso la Sapienza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 maggio 2024) Nuova iniziativa del gruppo di attivisti “” a. I manifestanti hanno bloccato la circolazione sedendosi in mezzo alla strada. Dopodiché hanno raggiunto ingli studenti de Laper supportarli nelle loro proteste contro il Rettorato e la guerra in Palestina. Previsti a maggio altri sit-in degli ambientalisti nella Capitale. Sit-in ieri adi– (ilcorrieredellacitta.com)Continuano le manifestazioni e le mobilitazioni a. Giovani, studenti, movimenti femministi, ambientalisti: tutti in piazza per protestare, in una lotta che coinvolge più fronti. Dalla guerra in Palestina, alla crisi climatica, fino a tematiche cruciali come quella della natalità. Il tutto tradotto, spesso, in ...