Ristrutturazioni casa | il taglio per colpa del Superbonus Al 30% dal 2028

Oltre al Fondo di Garanzia per i mutui gestito dalla Consap, esiste un altro strumento che concede agevolazioni per chi intende comprare un immobile. Si chiama “ Plafond Casa ” ed è frutto di una convenzione siglata nel 2013 tra la CDP (Cassa ...

Ristrutturazioni, il bonus scende al 30%: per le famiglie saranno sempre meno convenienti - ristrutturazioni, il bonus scende al 30%: per le famiglie saranno sempre meno convenienti - Una scelta da cui si evince l’intenzione di intervenire in senso più restrittivo su gran parte delle agevolazioni edilizie. Il che renderà sempre meno conveniente per le famiglie fare lavori di ...

Entro quale data conviene fare lavori di ristrutturazione in casa (superbonus a parte) - Entro quale data conviene fare lavori di ristrutturazione in casa (superbonus a parte) - L'emendamento dei giorni scorsi (che crea tensione nel governo e fa litigare Giorgetti e Tajani) va a impattare anche sull'agevolazione "normale" per ristrutturare casa propria: è nero su bianco, dal ...

Cambiamenti in arrivo per il Superbonus e le ristrutturazioni - Cambiamenti in arrivo per il Superbonus e le ristrutturazioni - Il decreto Superbonus, che rappresenta un importante punto di riferimento per le agevolazioni sui lavori di ristrutturazione domestica, sta subendo delle modifiche significative. Queste modifiche sono ...