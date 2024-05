Rinasce ristorante ai Fosci Ristrutturazione - restyling e quaranta posti di lavoro

(Di domenica 12 maggio 2024) Una superficie di oltre 10.000 metri quadrati, una capacità produttiva di oltre 15.000 pasti al giorno, una sala mensa da oltre 120 coperti e soprattutto la salvaguardia di una quarantina didi. Senza contare gli importanti investimenti per la, l’ammodernamento e ildell’edificio. Così si è presentato alla cittadinanza e alle istituzioni ilself-service acquistato dalla Vivenda Spa. Il, ai, lungo la ex provinciale da Poggibonsi a San Gimignano, è allo stesso tempo un centro cottura dove, ogni giorno, si preparano migliaia di pasti per i bambini delle scuole del territorio, studenti e aziende del territorio. Vivenda Spa, perfezionando l’acquisto della struttura presente sul territorio dal 1994 con ...

