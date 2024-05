Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista: il conducente si costituisce dopo ore - Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista: il conducente si costituisce dopo ore - Una turista polacca è stata investita e uccisa a Palermo da un pirata della strada. L’incidente è avvenuto la scorsa notte – attorno alle 2 – in corso Tukory, una strada del centro nei pressi della ...

Riforme, Follini: "Confronto duro e referendum sarà Armageddon" - riforme, follini: "Confronto duro e referendum sarà Armageddon" - "A questo punto suona inutilmente malinconico l’appello a cercare di fare insieme, a due mani, le promesse riforme istituzionali. Da una parte infatti si arruolano cantanti, sportivi e attori per dare ...

Race for the cure, Lucchetta: “25 anni e non sentirli” - Race for the cure, Lucchetta: “25 anni e non sentirli” - Race for the cure, Lucchetta: “25 anni e non sentirli”(Adnkronos) – "Venticinque anni e non sentirli. Il sorriso, la voglia di essere presenti e di essere vicini alle donne in rosa per cercare di far ...