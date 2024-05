(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – "A questo punto suona inutilmente malinconico l’appello a cercare di fare insieme, a due mani, le promesseistituzionali. Da una parte infatti si arruolano cantanti, sportivi e attori per dare una coloritura pop al premierato annunciato, insofferenti ormai di ogni invito alla prudenza. Dall’altra si minaccia di farvi opposizione addirittura 'usando i

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "A questo punto suona inutilmente malinconico l'appello a cercare di fare insieme, a due mani, le promesse Riforme istituzionali. Da una parte infatti si arruolano cantanti, sportivi e attori per dare una coloritura pop ...

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “A questo punto suona inutilmente malinconico l?appello a cercare di fare insieme, a due mani, le promesse Riforme istituzionali. Da una parte infatti si arruolano cantanti, sportivi e attori per dare una coloritura pop ...

Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista: il conducente si costituisce dopo ore - Palermo, auto pirata travolge e uccide una turista: il conducente si costituisce dopo ore - Una turista polacca è stata investita e uccisa a Palermo da un pirata della strada. L’incidente è avvenuto la scorsa notte – attorno alle 2 – in corso Tukory, una strada del centro nei pressi della ...

Riforme, Follini: "Confronto duro e referendum sarà Armageddon" - riforme, follini: "Confronto duro e referendum sarà Armageddon" - "A questo punto suona inutilmente malinconico l’appello a cercare di fare insieme, a due mani, le promesse riforme istituzionali. Da una parte infatti si arruolano cantanti, sportivi e attori per dare ...

Marco Follini: «I veri genitori del Porcellum Berlusconi e Casini. E quell’incontro in cui Ciampi mi disse “E io che posso farci”» - Marco follini: «I veri genitori del Porcellum Berlusconi e Casini. E quell’incontro in cui Ciampi mi disse “E io che posso farci”» - follini e i giorni del «Porcellum»: «La legge elettorale era un patto tra lui e Berlusconi. Scrissi che deturpava la nostra storia. Rispose che era indignato con me». La rottura: «Le circostanze per m ...