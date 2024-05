(Di domenica 12 maggio 2024)di due punti percentuali il dato della, passando dal 70 al 68 per cento. E aumenta quello deiindifferenziati, che ora tocca quota 32 per cento. Le cause, secondo le analisi del Comune, sono da cercare in un incremento degli abbandoni die nell’utilizzo errato dei cestini sulle pubbliche vie. Nel dato negativo sullaconfluirebbe anche il comportamento di alcune aziende. Molte realtà industriali e commerciali hanno infatti iniziato a vendere autonomamente iinvece di conferirli, nel pieno rispetto del regolamento comunale e seguendo le disposizioni dell’ente regolatore per incentivare la cultura del recupero e del riuso. Ci sono poi aziende che sterilizzano e trasformano i ...

Un’agonia la raccolta differenziata “porta a porta“ per gli abitanti di via Marradi a Massa. Perché da quando il servizio di raccolta domiciliare è partito ben pochi riescono a trovare le... porte della strada e i mezzi di Asmiu si fermano, quasi ...

Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un camion dei rifiuti del consorzio Astir - La Traccia. L’incidente è avvenuto in via Tagliamento, a Prato .Continua a leggere

I rifiuti scaldano il dibattito. Dagli impianti alle bollette. Posizioni nette e annunci: "Ecco le nostre proposte" - I rifiuti scaldano il dibattito. Dagli impianti alle bollette. Posizioni nette e annunci: "Ecco le nostre proposte" - Tanti temi sotto la lente. Campinoti lancia l’idea dei cassonetti intelligenti. Mantellassi: "Nuovi fontanelli". Poggianti: "Isole ecologiche interrate". Masi sulla bonifica Keu: "Si faccia subito". E ...

Rifiuti, cala la tassa. E la raccolta differenziata - rifiuti, cala la tassa. E la raccolta differenziata - A Sesto San Giovanni cala la raccolta differenziata al 68%, con aumento dei rifiuti indifferenziati al 32%. Cause: abbandoni e uso errato dei cestini. Aziende che vendono rifiuti autonomamente contrib ...

Tassa sui rifiuti, l’attacco di Italia Viva: "Differenziata all’85 per cento, ma Tari non scende" - Tassa sui rifiuti, l’attacco di Italia Viva: "Differenziata all’85 per cento, ma Tari non scende" - Il capogruppo di Italia Viva a Sesto critica il mancato aumento della Tari per quest'anno, sottolineando l'incremento costante dei costi di gestione e la necessità di impianti per i rifiuti. Auspica u ...