Resort modernissimi e natura incontaminata L' esclusiva isola caraibica dopo l' uragano è più bella di prima E mira a un turismo sostenibile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 12 maggio 2024) Per Saint Barth, perla delle Antille francesi, il 2017 non fu un anno qualsiasi, ma una data spartiacque: l’Irma devastò circa il 95 per cento dell’. «La volontà, la determinazione, la solidarietà, la resilienza degli abitanti furono ancora più forti, tutti si rimboccarono le maniche e in due anni è tornata allo splendore di» racconta Sabine Masseglia, direttrice del Comité Territorial du Tourisme. E la sua rinascita è stata un modello di ricostruzione, in particolare per la destinazione Caraibi. ...