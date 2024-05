Residenti di via Nerucci infuriati | Chiediamo maggior sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) E’ bastata la discussione, con annessa bocciatura della mozione presentata nel corso dell’ultimo consiglio comunale dai consiglieri del Pd Stefania Nesi e Paolo Tosi, sulle problematiche del traffico di viae via Pascoli a far arrabbiare il comitato spontaneo deidella zona. Attraverso coloro che fanno da megafono della protesta, vale a dire Debora Frosini, Sara Lenzi e Stefania, è arrivato un nuovo attacco. "Ci ritroviamo, così, senza nessuna soluzione immediata – dicono dal comitato – né un percorso ragionato a medio termine che riporti il traffico a livelli fisiologici. Ha così deciso la giunta, con in testa Alessio Bartolomei, l’assessore alla mobilità urbana". Le criticità sono emerse negli ultimi due anni, ovvero quando l’Amministrazione ha iniziato a metter mano ai cambiamenti della viabilità nella ...