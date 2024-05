Real Madrid - Modric sul futuro | Non so cosa accadr - voglio finire bene la stagione

(Di domenica 12 maggio 2024) Lukasibillino sul suo. Il centrocampista croato non ha infatti ancora chiarito quali sono i piani per il suo, se sarà ancora tra le fila deloppure no. Il Pallone d’Oro 2018 ha partecipato alla festa scudetto dei Blancos sul pullman scoperto e, come riporta Marca, ha risposto alle suppliche da parte dei tifosi, che gli hanno chiesto di restare a Valdebebas: “Vedremoà.la, poi vedremo“. SportFace.

Alphonso Davies ha trovato la rete nel match contro il Real Madrid, valido per la semifinale di Champions League che ha poi visto i madrileni conquistare il pass per la finale. Il terzino è osservato speciale proprio dei blancos e il 2000 ha ...

Real a quattro stelle: con Mbappé a Madrid inizia la seconda era dei galattici - real a quattro stelle: con Mbappé a Madrid inizia la seconda era dei galattici - Il francese in un attacco di giovani stelle con Vinicius, Bellingham e Rodrygo. Ad Ancelotti spetterà il compito di trovare l’equilibrio per sostenere la super trazione anteriore ...

Il PSG non organizzerà la cerimonia d’addio per Mbappé: il club non ha apprezzato un suo comportamento - Il PSG non organizzerà la cerimonia d’addio per Mbappé: il club non ha apprezzato un suo comportamento - Il Paris Saint-Germain non organizzerà la cerimonia d'addio per Kylian Mbappé dopo l'annuncio dell'addio dell'attaccante: i vertici del club francese ...

Ceccarini: "Con Mbappé al Real inizia il giro degli attaccanti. Lukaku-Napoli, per ora solo un'ipotesi. Tutte le big su Buongiorno" - Ceccarini: "Con Mbappé al real inizia il giro degli attaccanti. Lukaku-Napoli, per ora solo un'ipotesi. Tutte le big su Buongiorno" - Il direttore di Tmw, Niccolò Ceccarini ha dato gli ultimi aggiornamenti di calciomercato nel suo editoriale per Tmw. Le sue parole: "L’addio di Mbappè al Paris Saint ...