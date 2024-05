Real Cerretese sulla strada del Casalguidi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 12 maggio 2024) Al campo Palatresi di Cerreto Guidi si gioca. In palio un posto nella finale playoff del girone A di Promozione. La squadra giallo-blù deve vincere, se vuole andare avanti. Il regolamento dice infatti che in caso di parità al 90’, la sfida andrà avanti ai supplementari. Se al 120’ dovesse esserci ancora un nulla di fatto in campo, niente calci di rigore, ma fine dell’incontro e passaggio al turno successivo della squadra meglio piazzata, ovvero la. "Sentiamo delle sensazioni positive – ha detto il tenico del, Benesperi –. È una gara importantissima che ci siamo conquistati con pieno merito grazie a un percorso stagionale splendido. Questa è a prescindere dal risultato una giornata storica per il. ...