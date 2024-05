Reagisce agli stimoli Gioia per il poliziotto accoltellato | come sta

(Di domenica 12 maggio 2024) Christian Di Martino, vice ispettore della Polizia di Stato, è ancora in ospedale. Ma arrivano buone notizie dal reparto di terapia intensiva del Niguarda: c’è cauto ottimismo. Dopo momenti critici, che hanno necessitato un intervento chirurgico immediato e 70 trasfusioni di sangue e plasma, sono stati registrati segnali di miglioramento. L’Ansa riporta che Di Martino respira autonomamente e ha iniziato ad interagire a qualche stimolo iniziale. Questo progresso nella sua condizione di salute è un barlume di speranza per un pieno recupero. “Il paziente non è però sveglio – fanno sapere fonti dell’ospedale all’Agi – e non sta parlando ma ha reagito a qualche stimolo iniziale”. Quindi, “il paziente resta in prognosi riservata e la sua condizione è ancora considerata grave anche se prevale un cauto ottimismo”. Di Martino è statoda un immigrato presso la ...

