Ravezzani | Milan - meno sfilate I quattro big epurati? Conte li farebbe fuori

(Di domenica 12 maggio 2024) Fabio, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito aibig lasciati in panchina in-Cagliari

Clamorosa protesta di Juventus, Inter, Milan e Roma: il duro commento di Ravezzani - Clamorosa protesta di Juventus, Inter, Milan e Roma: il duro commento di ravezzani - Il giornalista sportivo Fabio ravezzani ha commentato su X le lettera congiunta delle quattro big italiane contro il presidente Casini.

Ravezzani: "Juve, Milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. Enormi interessi in comune" - ravezzani: "Juve, Milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. Enormi interessi in comune" - Juve, la Lega Serie A risponde alla lettera contro Casini: «Solo quattro sono contrari al campionato a 20 squadre». (Juventus News 24) ...

L’Inter e altri 3 club tuonano a Casini: «Chiarire in anticipo la nostra posizione!» - L’Inter e altri 3 club tuonano a Casini: «Chiarire in anticipo la nostra posizione!» - Fabio ravezzani si è tolto qualche sassolino dalla scarpe su X: "Juve, Milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. (AreaNapoli.it) I quattro club hanno chiesto a Casini "di chiarire in ...