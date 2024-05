Rapporto del Manchester United | Erik ten Hag vuole la stella del Barcellona come prima firma di Sir Jim Ratcliffe con una mossa da sogno – se rimane

(Di domenica 12 maggio 2024) Sito inglese: L’allenatore delten Hag spera di portare unadelprimo acquisto di Sir Jimquest’estate, se rimarrà per la terza stagione all’Old Trafford. Ten Hag ha portato loalla Coppa EFL e al ritorno in Champions League in una promettente stagione d’esordio dopo essere arrivato dall’Ajax nel 2022, ma la seconda stagione dell’olandese è stata molto più difficile. I Red Devils sono scesi all’ottavo posto in vista dello scontro di Premier League di domenica in casa contro l’Arsenal e il futuro di Ten Hag nel clubincerto, con Sir Jimche cerca di apportare miglioramenti significativi dopo la sua parziale acquisizione a febbraio. ...

L’Arsenal, capolista al momento di pubblicare questo articolo, potrebbe essere superato o apparigliato dal Man City che gioca sabato alle 13:30 contro il Fulham. Non che il risultato dei Citizens sia ininfluente, però per i Gunners questa contro il ...

Manchester United-Arsenal è una partita valida per la trentasettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni , pronostici . Quando l’Arsenal scenderà in campo a Old Trafford per affrontare il ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’ allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel si è trovato al centro di speculazioni manageriali, con rapporti che lo collegano ai migliori club europei, incluso il Manchester United. Tuttavia, nonostante ...

La stagione è un disastro: hanno scelto Tuchel per il rilancio - La stagione è un disastro: hanno scelto Tuchel per il rilancio - Una stagione disastrosa, ben al di sotto delle aspettative: a fine campionato sarà esonero e Tuchel è stato scelto per il rilancio ...

Manchester United-Arsenal Streaming Gratis: la Premier League in Diretta LIVE - manchester united-Arsenal Streaming Gratis: la Premier League in Diretta LIVE - Streaming Gratis di manchester united-Arsenal, match valevole per il 37° turno di Premier League: info partita, probabili formazioni e Diretta LIVE ...

Manchester United-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - manchester united-Arsenal: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - Prosegue la sfida a distanza con il manchester City per la vetta della Premier League e nella 37esima giornata l`Arsenal affronta il manchester united. I Gunners di.