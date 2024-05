Rapine con accoltellamento nel Milanese | fermato complice Ha solo 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Milano – Per due aggressioni, avvenute la settimana scorsa a Cusano Milanino e Cormano, è stato sottoposto a fermo un 17enne. Per lui le accuse sono di rapina e lesioni aggravate in concorso. In base a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, infatti, il 17enne avrebbe partecipato alle due aggressioni a segno nel, dove le vittime due sono state ferite a coltellate da un 31 enne egiziano (già sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina e tentato omicidio eseguito dai carabinieri). L'attività di indagine è stata avviata dai poliziotti del commissariato Comasina, a seguito di una rapina che i due fermati hanno commesso mercoledì scorso, nei pressi della Stazione ferroviaria Affori Nord, ai ddi un cittadino italiano. I due lo hanno aggredito e gli hanno strappato dal collo due collane in oro e, per assicurarsi la fuga, uno dei ...