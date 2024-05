Rapina e accoltella due vittime nella notte a Milano | fermato un 17enne e il suo complice

(Di domenica 12 maggio 2024) Un ragazzo di 17 anni è statodalla polizia diperché ritenuto il responsabile dei reati diaggravata in concorso e lesioni aggravate. Tutto contando della complicità di un 31enne, già in carcere.

A guardare le percentuali c’è da rabbrividire. La violenza minorile , che ha la sua espressione più evidente nelle baby gang come descrive il report della Polizia di stato pubblicato oggi, è più o meno in aumento in tutte le grandi città . E così ...

