Un ragazzo di vent'anni è morto in un Incidente stradale a Milano : è caduto dalla moto e ha battuto la testa. Purtroppo è morto poco dopo essere ricoverato in pronto soccorso.Continua a leggere

Milano , 11 maggio 2024 – Grave incidente nella serata di oggi sabato 11 maggio in via Corelli, periferia Est di Milano . Un moto ciclista di 18 anni si è scontrato con un’auto ed è rovinosamente caduto sull’asfalto dove è stato investito da un altro ...

Ragazzo di 25 anni accoltellato durante la notte a Milano: l’aggressione è avvenuta in strada - ragazzo di 25 anni accoltellato durante la notte a Milano: l’aggressione è avvenuta in strada - Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in via Don Gnocchi a Milano poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 12 maggio ...

Regno Unito, si tuffa nel fiume e muore annegato - Regno Unito, si tuffa nel fiume e muore annegato - Un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel fiume in una zona pic nic ed è morto annegato. Ronalds Abele, 17 anni, ha accusato un malore dopo essersi tuffato nel fiume. Il giovane è morto poco dopo ...

Dieci anni di IoCiSto, la libreria sociale a Napoli - Dieci anni di IoCiSto, la libreria sociale a Napoli - Qui si racconta una storia cominciata dieci anni fa, il 13 maggio 2014. Sta a dimostrare varie cose. Per esempio, che si possono scardinare sia la gerarchia delle notizie abituali sia il ...