(Di domenica 12 maggio 2024) "Venticinquee non. Il sorriso, la voglia di essere presenti e di essere vicini alle donne in rosa per cercare di far sì che una squadra meravigliosa continui a camminare per la lotta per la prevenzione". Così Andrea, ex pallovolista, presente oggi allafor thea Roma.

Arezzo, 3 aprile 2024 – Banca Generali Un Campione per Amico, la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sport ivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta , Andrea Lucchetta , Ciccio Graziani ...

Race for the cure, Lucchetta: "25 anni e non sentirli" - Race for the cure, lucchetta: "25 anni e non sentirli" - (Adnkronos) - "Venticinque anni e non sentirli. Il sorriso, la voglia di essere presenti e di essere vicini alle donne in rosa per cercare di far sì che una squadra meravigliosa continui a camminare p ...

Vainer Lucchetta confermato presidente dell’Aipd Belluno - Vainer lucchetta confermato presidente dell’Aipd Belluno - La riunione è iniziata con la relazione morale del presidente uscente Vainer lucchetta che ha sottolineato in particolare ... non si è ricandidata Ines Mazzoleni Ferracini (per lunghi anni già ...

Internazionali Roma, Lucchetta in ansia per Sinner poi sul caso Egonu-Antropova: “Paola si deve preoccupare”. ESCLUSIVA - Internazionali Roma, lucchetta in ansia per Sinner poi sul caso Egonu-Antropova: “Paola si deve preoccupare”. ESCLUSIVA - Internazionali d'Italia, lucchetta a tutto campo: dal preoccupante infortunio di Sinner al caso Egonu-Antropova: L'Italia del volley ha la possibilità di vincere due ori ...