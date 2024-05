Rabiot salva la Juventus al 91' - 1-1 con la Salernitana

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 12 maggio 2024) AGI - Un gol diin pieno recuperolada un'autentica figuraccia con la, ultimissima in classifica e già condannata alla retrocessione in Serie B da diverse settimane. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con la rete del francese ad annullare l'iniziale vantaggio di Pierozzi, con i bianconeri che sbagliano tanto e colpiscono anche tre legni, rischiando però all'ultimo secondo di incassare il colpo del ko fallito clamorosamente da Basic. Quinto pareggio di fila in campionato per gli uomini di Allegri, che non vincono da oltre un mese e vengono raggiunti a quota 67 dal Bologna. La prima grande occasione del match capita al 9' ai padroni di casa con Vlahovic, che calcia da fuori area su appoggio di Cambiaso colpendo la traversa dopo un tocco di Fiorillo. I campani rischiano ma non disdegnano ...