Rabiot salva la faccia della Juventus - solo pari con la Salernitana

(Di domenica 12 maggio 2024) Lanon sa più vincere, All’Allianz Stadium i bianconeri pareggiano 1-1 contro la. Un gol nel finale diladei bianconeri, anche se gli ospiti sfiorano il gol del vantaggio. IN– Lanon va oltre ilcontro la già retrocessa. Un primo tempo giocato in maniera inguardabile dai bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium nel primo tempo un tiro di Vlahovic si stampa sulla traversa, poi Pierozzi al ventisettesimo sblocca il match di testa e un sinistro Cambiaso centra il palo. Nella ripresa laprova a reagire, aumenta i giri e dopo una traversa di Miretti pareggia i conti nel recupero connei minuti ...

Nei giorni scorsi, si sarebbe tenuto un incontro fra la dirigenza della Juventus e l’agente del centrocampista Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto. Dopo il pareggio contro il Milan, dello scorso turno di campionato, un nuovo big match ...

Il futuro di Adrein Rabiot resta un argomento caldo in casa Juventus , col centrocampista francese che resta in scadenza al termine della stagione...

SERIE A - Juventus-Salernitana 1-1: granata sfiorano il clamoroso trionfo, fischi per Allegri - SERIE A - juventus-Salernitana 1-1: granata sfiorano il clamoroso trionfo, fischi per Allegri - La gara tra juventus e Salernitana è terminata 1-1 ... I granata hanno sfiorato il clamoroso successo, senonché al 91esimo Adrien rabiot ha salvato i bianconeri dalla disfatta. Fischi per Massimiliano ...

Rabiot risponde a Pierozzi: una brutta Juve pareggia 1-1 con la Salernitana - rabiot risponde a Pierozzi: una brutta Juve pareggia 1-1 con la Salernitana - La partita fatica a prendere ritmo, la squadra granata non si scompone, la juventus si innervosisce (ammoniti Vlahovic e rabiot) e non trova varchi. Così al 27' passa proprio la squadra ospite: corner ...

Juve-Salernitana 1-1, i bianconeri si salvano nel finale - Juve-Salernitana 1-1, i bianconeri si salvano nel finale - I ragazzi di Allegri sono riusciti a segnare durante il recupero, grazie a una rete di rabiot, e a portare così a casa un pareggio fondamentale per la corsa Champions. Al momento, la juventus si trova ...