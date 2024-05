Questa cavallo ha seminato il panico a Palermo | cos' è successo

(Di domenica 12 maggio 2024) Momenti diieri mattina a, nel centrale Corso Vittorio Emanuele, dove intorno alle 8.30 unattaccato a una carrozza si è imbizzarrito, è riuscito a liberarsi dalle briglie e ha percorso le strade della città a folle velocità, spaventando i passanti. L'animale, terrorizzato, si è lanciato al galoppo, salendo in direzione della Cattedrale: ha distrutto fioriere, danneggiato diverse auto e rischiato di travolgere diverse persone. Si è fermato dopo aver sbattuto contro una colonna. Peraltro, il proprietario dell'animale svolgeva il servizio di carrozza in modo abusivo, senza licenza né permessi. L'episodio ha riacceso la polemica proprio sull'utilizzo di carrozze trainate da cavalli nei centri cittadini, pratica molto contestata dagli animalisti.

Fermo, 24 Aprile 2024 – Un Cavallo al galoppo senza fantino esprime libertà. Ma se la corsa si fa in strada tra le auto, la poesia si trasforma in grande pericolo per gli utenti e per l’animale stesso. E’ quello che si è verificato questa mattina ...

Momenti di panico a Palermo , in Corso Vittorio Emanuele, dove un Cavallo attaccato a una carrozza si è imbizzarrito , è riuscito a liberarsi d alle briglie e ha percorso la via a folle velocità. Ha distrutto fioriere, danneggiato diverse auto e ha ...

Cavallo imbizzarrito per le strade di Palermo: danni alle auto e panico tra i passanti, ferito l’animale - cavallo imbizzarrito per le strade di Palermo: danni alle auto e panico tra i passanti, ferito l’animale - Momenti di panico a Palermo, in Corso Vittorio Emanuele, dove un cavallo attaccato a una carrozza si è imbizzarrito, è riuscito a liberarsi dalle briglie ...

Cavallo imbizzarrito in corso Vittorio Emanuele, danni e tanta paura - cavallo imbizzarrito in corso Vittorio Emanuele, danni e tanta paura - Un cavallo imbizzarrito ha seminato il panico oggi un corso Vittorio Emanuele a Palermo. L’animale all’improvviso e per cause ancora da accertare, è partito dai Quattro Canti e si è […] ...

Strage di Casteldaccia: folla, rabbia e lacrime a Partinico per l’ultimo saluto a Ignazio Giordano - Strage di Casteldaccia: folla, rabbia e lacrime a Partinico per l’ultimo saluto a Ignazio Giordano - Una omelia intensa, forte, dura. Una omelia che condanna le morti bianche, «la sconfitta di questa società», così come le ha definite monsignor Gualtiero Isacchi, l’arcivescovo di Monreale che questa ...