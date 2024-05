Quattordicesima - a chi spetta? Ecco chi l' avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio e come funziona per i pensionati

Quattordicesima, a chi spetta: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio. E come funziona per i pensionati - quattordicesima, a chi spetta: chi l'avrà a giugno e chi dovrà aspettare luglio. E come funziona per i pensionati - quattordicesima. O“premio feriale”. L'erogazione di una ulteriore mensilità, oltre alla tredicesima, è prevista da alcuni contratti collettivi. Erogazione che ...

Pensioni, ti spettano 330 euro al mese se soffri di una di queste malattie e hai meno di 67 anni - Pensioni, ti spettano 330 euro al mese se soffri di una di queste malattie e hai meno di 67 anni - Malattie invalidanti, quali sono e cosa spetta Ecco l'elenco completo per avere diritto alla pensione di invalidità civile.

Taglio in busta paga: 100 euro in meno tra giugno e luglio 2024 per alcune categorie di lavoratori. Ecco come funziona - Taglio in busta paga: 100 euro in meno tra giugno e luglio 2024 per alcune categorie di lavoratori. Ecco come funziona - Compatibilità tra quattordicesima e bonus: rischio di non ricevere l'esonero contributivo con taglio fino a 100 euro in busta paga.